Сильно похудевшая Брежнева поразила поклонников фигурой

Известная певица Вера Брежнева удивила поклонников очень худой фигурой, за которой она тщательно следит.

На своей странице в Instagram она опубликовала серию фотографий с отдыха, где позировала перед камерами на фоне заката в купальнике, который подчеркнул стройное тело.

"Фиолетовые сумерки. Такие фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в совершенно другом климате и дожидаться завтра. А завтра новый трек", – подписала она под фото.

Вера Брежнева на пляже instagram/ververa

Поклонники были поражены фигурой Брежневой. Многие были в восторге от яркого купальника и стройности певицы, сравнив ее с моделью. Однако некоторые пришли к выводу, что звезда все же сильно похудела, что состарило лицо.

Похудевшая Вера Брежнева instagram/ververa

"Годы берут свое", "Старость не радость", "Главное, вовремя втянуть животик", "Ох и фото горячие у вас. Прямо, как модель, фигурка", "Какие-то неудачные фотки! На сцене такая потрясная фигурка, ножки... а здесь не то", "Как смешно живот втягивает", "Вот у всех худых особ коленки страшные", "Кузнечик", – отреагировали в сети.

Вера Брежнева instagram/ververa

Вера Брежнева - стройная фигура instagram/ververa

Худая Вера Брежнева в купальнике на пляже - фото instagram/ververa

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Брежнева признавалась, что чувствовала себя в детстве "гадким утенком", однако с возрастом избавилась от комплексов.

Звезда участвовала в марафоне "Могу Без Сахара" и была его лицом. После этого Брежнева показала снимок, на котором фанаты заметили, что она слишком похудела.

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