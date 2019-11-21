Главная Новости
21 ноября • обновлено в 19:39
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Сильно похудевшая Брежнева поразила поклонников фигурой

1.3т
Читать материал на украинском

Известная певица Вера Брежнева удивила поклонников очень худой фигурой, за которой она тщательно следит.

На своей странице в Instagram она опубликовала серию фотографий с отдыха, где позировала перед камерами на фоне заката в купальнике, который подчеркнул стройное тело.

"Фиолетовые сумерки. Такие фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в совершенно другом климате и дожидаться завтра. А завтра новый трек", – подписала она под фото.

Вера Брежнева на пляже

Вера Брежнева на пляже

instagram/ververa

Новости
Похудела и пожалела: сбросившая 70 кг британка поделилась ужасной историей

Поклонники были поражены фигурой Брежневой. Многие были в восторге от яркого купальника и стройности певицы, сравнив ее с моделью. Однако некоторые пришли к выводу, что звезда все же сильно похудела, что состарило лицо.

Похудевшая Вера Брежнева

Похудевшая Вера Брежнева

instagram/ververa

"Годы берут свое", "Старость не радость", "Главное, вовремя втянуть животик", "Ох и фото горячие у вас. Прямо, как модель, фигурка", "Какие-то неудачные фотки! На сцене такая потрясная фигурка, ножки... а здесь не то", "Как смешно живот втягивает", "Вот у всех худых особ коленки страшные", "Кузнечик", – отреагировали в сети.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

instagram/ververa

Вера Брежнева - стройная фигура

Вера Брежнева - стройная фигура

instagram/ververa

Худая Вера Брежнева в купальнике на пляже - фото

Худая Вера Брежнева в купальнике на пляже - фото

instagram/ververa

Сильно похудевшая Брежнева поразила поклонников фигурой
Сильно похудевшая Брежнева поразила поклонников фигурой
Сильно похудевшая Брежнева поразила поклонников фигурой
Сильно похудевшая Брежнева поразила поклонников фигурой
Сильно похудевшая Брежнева поразила поклонников фигурой
Сильно похудевшая Брежнева поразила поклонников фигурой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Брежнева признавалась, что чувствовала себя в детстве "гадким утенком", однако с возрастом избавилась от комплексов.

Звезда участвовала в марафоне "Могу Без Сахара" и была его лицом. После этого Брежнева показала снимок, на котором фанаты заметили, что она слишком похудела.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Дмитрий Гриневич
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги