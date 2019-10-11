Шведка потратила тысячи долларов, чтобы превратиться в Барби: как она выглядит

19-летняя Стефани Мюлик из Швеции тратит около 168 тысяч шведских крон в год на пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Впервые девушка увеличила губы в 13 лет, и с тех пор регулярно прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов. Об этом сообщает The Mirror.

Мюлик изменила нос, губы, подбородок, щеки, брови и зубы.

Каждый месяц девушка колет филлеры в губы и тратит на это около 14,5 тысячи шведских крон. Она носит накладные ресницы и парики, а также каждый день делает упражнения на косые мышцы живота, чтобы у нее была талия, как у куклы.

Мюлик не хочет останавливаться на достигнутом и планирует сделать в будущем больше пластических операций, включая увеличение груди, ягодиц и губ, удаление ребер, подтяжку лица и липосакцию.

По словам девушки, процедуры придают ей уверенность в себе. Вдохновение она черпает у кукол Bratz и Барби, а также моделей Playboy.

Как ранее писал OBOZREVATEL, экс-министр здравоохранения времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева, задержанная 27 августа в "Жулянах", в 2007 году сделала пластику.

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