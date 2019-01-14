''Шикарный бюст'': Астафьева восхитила фанатов голым фото

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева восхитила своих поклонников серией откровенных фото. На них она позирует в бежевом купальнике с очень глубоким декольте.

Фолловеры певицы отметили, что она прекрасно выглядит. На одном из фото, которые Астафьева разместила на своей странице в Instagram на ней не было ничего кроме шляпы.

instagram.com/da_astafieva

Пользователи сети восхитились новыми снимками певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.

Секс-бомба активно гастролирует по городам Украины со спектаклем "Мужчина нарасхват". В InstaStories звезда позировала в эротическом белье, показав свой шикарный бюст.

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