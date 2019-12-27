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27 декабря • обновлено в 17:23
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/ Красота

"Шикарная": 50-летняя Бледанс без одежды восхитила поклонников фигурой

1.9т
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Российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала серию соблазнительных снимков в купальнике.

Соответствующими фотографиями 50-летняя звезда поделилась на странице в Instagram, вызвав ажиотаж пикантными снимками.

На фото звезда позировала в воде в красивом купальнике, который подчеркивал пышный бюст и стройные бедра.

Бледанс в купальнике

Бледанс в купальнике

instagram/bledans

"Иногда хочется погрузить голову под воду, чтоб слышать только глубину! Журналисты обрывают телефон – просят прокомментировать пост Алены Водонаевой. Я говорю, что против абортов, что не принимаю слов про нищебродов и рабов. Но вдруг мир поменялся, а я и не вижу. Что вы думаете по этому поводу", – спросила она у поклонников.

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Фанаты в комментариях написали, что в восторге от новых кадров стройной Бледанс. "Красивая! Я женщина и в восторге от такой красоты", "Великолепная", "Красивая", "Шикарная", – отреагировали поклонники.

Эвелина Бледанс в купальнике

Эвелина Бледанс в купальнике

instagram/bledans

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

instagram/bledans

"Шикарная": 50-летняя Бледанс без одежды восхитила поклонников фигурой
"Шикарная": 50-летняя Бледанс без одежды восхитила поклонников фигурой
"Шикарная": 50-летняя Бледанс без одежды восхитила поклонников фигурой

"Шикарная": 50-летняя Бледанс без одежды восхитила поклонников фигурой

Instagram Эвелины Бледанс

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Эвелина Бледанс
Теги
Красота шоу-бизнес фотосессия фотографии
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