"Шикарная!" 42-летняя звезда "Квартала" впечатлила чувственным образом

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец поразила поклонников соблазнительным образом.

Она опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки, на которых позирует в платье с аккуратной укладкой и сдержанным макияжем.

Соответствующую фотосессию она провела в рамках рекламной кампании, демонстрируя украшения от украинского бренда. Поклонникам очень понравился женственный образ Кравец. В комментариях написали, что она на кадрах выглядит непревзойденно.

Елена Кравец instagram/lennykravets

"Прекрасна", "Какая вы тут красавица", "Боже, какая красавица", "Шикарно выглядите", "Восхищаюсь вами, вы большая умница", "Шикарно, изыскано", "Вы прекрасны", – отреагировали поклонники.

Елена Кравец instagram/lennykravets

Кравец Фото: clutch.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.

А на майские праздники она порадовала фанов соблазнительным снимком, на котором позирует в купальнике, кокетливо накинув на плечи белую рубашку.

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