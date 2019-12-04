"Шальная!" Кароль соблазнила поклонников кокетливым кадром

Украинская певица Тина Кароль порадовала многочисленных поклонников новым ярким снимком.
Коллаж из трех фотографий она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав массу восторженных отзывов фолловеров.
В частности, Кароль кокетливо позировала в соблазнительном серебристом платье, показав красивые ноги. На фото звезда эффектно скидывает босоножки на шпильках.
Тина Кароль в соблазнительном платье
instagram/tina_karol
Поклонники были в восторге от яркого фото. В комментариях написали, что Кароль выглядит великолепно в этом наряде, а акцент на обуви у многих вызвал ассоциации с золушкой.
"Кокетка", "Золушка", "Красотка", "От улыбки твоей, станет всем светлее", "Шальная", – написали фолловеры.
Тина Кароль в серебристом платье
instagram/tina_karol
Тина Кароль
instagram/tina_karol
Тина Кароль – соблазнительный образ
instagram/tina_karol
Тинка Кароль показала роскошную ногу
instagram/tina_karol
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль позировала в черном купальнике, буквально подорвав сеть страстным фото.
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