Главная Новости
4 декабря • обновлено в 20:30
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

"Шальная!" Кароль соблазнила поклонников кокетливым кадром

1.3т
Читать материал на украинском

Украинская певица Тина Кароль порадовала многочисленных поклонников новым ярким снимком.

Коллаж из трех фотографий она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав массу восторженных отзывов фолловеров.

В частности, Кароль кокетливо позировала в соблазнительном серебристом платье, показав красивые ноги. На фото звезда эффектно скидывает босоножки на шпильках.

Новости
"Горячая штучка": Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде
Тина Кароль в соблазнительном платье

Тина Кароль в соблазнительном платье

instagram/tina_karol

Поклонники были в восторге от яркого фото. В комментариях написали, что Кароль выглядит великолепно в этом наряде, а акцент на обуви у многих вызвал ассоциации с золушкой.

"Кокетка", "Золушка", "Красотка", "От улыбки твоей, станет всем светлее", "Шальная", – написали фолловеры.

"Шальная!" Кароль соблазнила поклонников кокетливым кадром
"Шальная!" Кароль соблазнила поклонников кокетливым кадром
"Шальная!" Кароль соблазнила поклонников кокетливым кадром
Тина Кароль в серебристом платье

Тина Кароль в серебристом платье

instagram/tina_karol

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram/tina_karol

Тина Кароль – соблазнительный образ

Тина Кароль – соблазнительный образ

instagram/tina_karol

Тинка Кароль показала роскошную ногу

Тинка Кароль показала роскошную ногу

instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль позировала в черном купальнике, буквально подорвав сеть страстным фото.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги