"Шальная!" Кароль соблазнила поклонников кокетливым кадром

Украинская певица Тина Кароль порадовала многочисленных поклонников новым ярким снимком.

Коллаж из трех фотографий она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав массу восторженных отзывов фолловеров.

В частности, Кароль кокетливо позировала в соблазнительном серебристом платье, показав красивые ноги. На фото звезда эффектно скидывает босоножки на шпильках.

Тина Кароль в соблазнительном платье instagram/tina_karol

Поклонники были в восторге от яркого фото. В комментариях написали, что Кароль выглядит великолепно в этом наряде, а акцент на обуви у многих вызвал ассоциации с золушкой.

"Кокетка", "Золушка", "Красотка", "От улыбки твоей, станет всем светлее", "Шальная", – написали фолловеры.

Тина Кароль в серебристом платье instagram/tina_karol

Тина Кароль instagram/tina_karol

Тина Кароль – соблазнительный образ instagram/tina_karol

Тинка Кароль показала роскошную ногу instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль позировала в черном купальнике, буквально подорвав сеть страстным фото.

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