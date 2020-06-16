Сеть покорил 'бюстгальтер' для лица, который помогает выглядеть худее. Фото

Причудливый "лицевой бюстгальтер", с помощью которого, как утверждается, можно избавиться от двойных подбородков, не прибегая к диетам и физическим упражнениям, завоевал сеть.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, данное устройство для похудения пытаются купить тысячи пользователей Faebook после того, как австралийская компания Face Bra поделилась рекламой, в которой продемонстрировала блестящие результаты женщин (видео смотрите ниже).

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Отмечается, чтобы избавится от второго подбородка, "лицевой бюстгальтер" нужно носить 3-4 раза в неделю в течение сорока минут. К слову, данное устройство стоит около 16 фунтов.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

"FaceBra будет выполнять подтяжку лица, восстанавливая дряблую и обвисшую кожу, изменяя контур лица и обеспечивая долгосрочные результаты укрепления... Больше не нужно прибегать ни к каким болезненным диетам, физическим упражнениям или утомительным упражнениям для лица", – отмечают в компании.

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