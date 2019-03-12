Сексуальная в 50: знаменитая модель удивила голой фотосессией

Датская супермодель Хелена Кристенсен, которую заподозрили в тайном романе с футболистом Дэвидом Бекхэмом, разделась для пикантной фотосессии.

Снимки закулисья 50-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram, заставив некоторых фолловеров восхититься ее внешностью.

"Упаховка Хелены. Поработала для "книжного" проекта", - прокомментировала свои снимки Кристенсен. На фото полностью голая модель прикрыла рукой грудь.

Подписчики Кристенсен не стали скрывать восторга. Фотографии довольно скоро собрали более 10 тыс. лайков, а также сотни комментариев, в которых модель засыпали комплиментами.

"Потрясная женщина", "Идеал", "Поразительная в своем возрасте", - указали под снимками.

Напомним, Хелена Кристенсен прославилась в 90-х после того, как снялась в клипе Криса Айзека на песню "Wicked Game". Она была одним из главных ангелов Victoria’s Secret и участницей конкурса "Мисс Вселенная".

Как писал ранее OBOZREVATEL, британская пышнотелая модель Деми Роуз, которую прозвали в сети "копией" американской супермодели и телеведущей Ким Кардашьян, похвасталась подписчикам свежей пикантной фотографией.

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