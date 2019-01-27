Сексуальная модель-''копия'' Ким Кардашьян засветила пышную грудь

Британская пышнотелая модель Деми Роуз, которую прозвали в сети "копией" американской супермодели и телеведущей Ким Кардашьян, похвасталась подписчикам свежей пикантной фотографией.

Судя по всему, 23-летняя знаменитость проводит отпуск на побережьях Мексики, откуда и публикует в личном Instagram яркие фото в купальниках.

На свежем фото Роуз показалась читателям в эффектном красном боди, который оголил ее живот и подчеркнул пышную грудь. Фото модели всего за несколько часов успело собрать более 200 тыс. лайков.

"Какие формы", "Ты просто космос", "Очень хороша", - отметили под снимком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пьет из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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