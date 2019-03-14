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/Красота

Сексуальная модель-"копия" Ким Кардашьян засветила огромную грудь

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Британская пышнотелая модель Деми Роуз, которую прозвали в сети "копией" американской супермодели и телеведущей Ким Кардашьян, восхитила поклонников сексуальным фото.

Так, снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем модель позировала в черном блестящем мини-платье с очень откровенным декольте, из которого едва не выпала ее грудь.

24 in 15 days! Aries season ♈️✨

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

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"Очень горячая. Люблю одеваться как ты", "Ходячий секс", "Очень красивая", — прокомментировали поклонники.

Сексуальная модель-"копия" Ким Кардашьян засветила огромную грудь
Сексуальная модель-"копия" Ким Кардашьян засветила огромную грудь
Сексуальная модель-"копия" Ким Кардашьян засветила огромную грудь

Golden hour @dannydesantos

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

🐱 @dannydesantos 🖤

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Baewatch by @ger.arte

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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Персона
Деми Роуз
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