Сексуальная модель-"копия" Ким Кардашьян засветила огромную грудь

Британская пышнотелая модель Деми Роуз, которую прозвали в сети "копией" американской супермодели и телеведущей Ким Кардашьян, восхитила поклонников сексуальным фото.

Так, снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем модель позировала в черном блестящем мини-платье с очень откровенным декольте, из которого едва не выпала ее грудь.

"Очень горячая. Люблю одеваться как ты", "Ходячий секс", "Очень красивая", — прокомментировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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