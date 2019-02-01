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/Красота

Сексуальная модель-"копия" Ким Кардашьян показала аппетитные формы

1.1тЧитать материал на украинском

Британская модель Деми Роуз, пышнотелая звезда глянцевых журналов, которую прозвали "копией" американской знаменитости Ким Кардашьян, похвасталась подписчикам аппетитными формами.

Уже вторую неделю 23-летняя Instagram-дива проводит в отпуске на побережьях Мексики, откуда и публикует в личном блоге горячие пляжные фото.

На свежем фото Роуз показалась читателям в эффектном оранжевом купальнике на борту картера. Белье подчеркнуло пышные бедра и грудь модели.

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Фото Деми Роуз всего за несколько часов успело собрать более 300 тыс. лайков. "Вот это формы тела", "Идеал женской фигуры, разве нет?", "Ты такая сочная", - отметили под снимками фолловеры звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пьет из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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Персоны
Деми РоузКим Кардашьян
Теги
соцсетиInstagramмодель
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