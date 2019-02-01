Сексуальная модель-"копия" Ким Кардашьян показала аппетитные формы

Британская модель Деми Роуз, пышнотелая звезда глянцевых журналов, которую прозвали "копией" американской знаменитости Ким Кардашьян, похвасталась подписчикам аппетитными формами.

Уже вторую неделю 23-летняя Instagram-дива проводит в отпуске на побережьях Мексики, откуда и публикует в личном блоге горячие пляжные фото.

На свежем фото Роуз показалась читателям в эффектном оранжевом купальнике на борту картера. Белье подчеркнуло пышные бедра и грудь модели.

Фото Деми Роуз всего за несколько часов успело собрать более 300 тыс. лайков. "Вот это формы тела", "Идеал женской фигуры, разве нет?", "Ты такая сочная", - отметили под снимками фолловеры звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пьет из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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