"Сексуальная мамочка": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов

Украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась пикантным снимком и похвасталась стройной фигурой после рождения первенца.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в открытом купальнике, сидя на песке.
"На этом фото я горжусь ракурсом, который подобрал фотограф, так как не видно моих жирненьких боков — они все спрятались в песок", — написала Регина.
#фотоСработы Смотрю в кадр так, будто очень хочу что-то прорекламировать 😂😂🤪🤪 Я спрашивала вас недавно, почему раздражает Реклама. И хорошо понимаю, о чем вы говорите. Меня тоже бесит , что все всё рекламируют , но если посмотреть с другой стороны: как узнать о новом хорошем лекарстве #Полисорб , о новой помаде #lorealmakeup, о модных колготках #Calzedonia , о вкуснейшем соке #J7 , о полезных йогуртах #danone , о бритве с тонким лезвием #Venus 🙈🙈🙈😂😂🙈😂😂 Я ржу, конечно, но если быть честной, Реклама кормит десятки, а то и сотни тысяч людей. Даже сам #instagram - это тоже своего рода само-Реклама. Скоро расскажу об этом в своём блоге, если вам интересно. Я стараюсь относиться к этому с юмором и просто как к очередной рекомендации чего-то нового, что можно протестировать при случае. Ваша Ре #регинатодоренко #регинапутешественница Mua - @yanabuzychkina @lorealmakeup
Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Тодоренко комплиментами.
"Регина, отличная форма", "Ты красотка и у тебя нет жирных боков", "Потрясающе выглядишь", "Секси мамуля", — прокомментировали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына. Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что подкосил рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
Позже Тодоренко поделилась секретом, как приводила себя в форму после родов.
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