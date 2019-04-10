"Сексуальная мамочка": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов

Украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась пикантным снимком и похвасталась стройной фигурой после рождения первенца.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в открытом купальнике, сидя на песке.

"На этом фото я горжусь ракурсом, который подобрал фотограф, так как не видно моих жирненьких боков — они все спрятались в песок", — написала Регина.

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Тодоренко комплиментами.

"Регина, отличная форма", "Ты красотка и у тебя нет жирных боков", "Потрясающе выглядишь", "Секси мамуля", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.

Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына. Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.

Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что подкосил рабочий график.

В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.

Позже Тодоренко поделилась секретом, как приводила себя в форму после родов.

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