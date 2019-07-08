"Сексуальная!" Анфиса Чехова завела сеть пляжным фото

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике синего цвета, который отлично подчеркнул ее пышные формы.

"После моего вчерашнего нытья, что меня никто не любит и подписчики мои неактивны, мой Direct взорвался! Столько признаний в любви я давно не получала, столько тепла. Даже пару фотографий пенисов мне выслали в качестве поддержки", — написала Чехова.

Анфиса Чехова Фото из Instagram

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

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Анфиса Чехова в откровенном купальнике Фото из Instagram

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

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Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анфиса Чехова в откровенном купальнике Фото из Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.

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