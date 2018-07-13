"Секси!" Тина Канделаки засветила глубокое декольте в купальнике

Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки поделилась пикантным снимком.

Фото она опубликовала на своей страничке в Instagram. Журналистка позирует на камеру в бассейне, одетая в синий сдельный купальник с глубоким декольте.

"Как всегда прекрасна выглядите", "Секси", "Нереальной красоты фото! Вы прекрасны, Тина!", "Идеальная женщина", "Безумно сексуальная", – комментируют подписчики снимок.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая, экс-звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко поделилась с фанатами снимком в купальнике.