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"Секси!" Тина Канделаки засветила глубокое декольте в купальнике

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Известная российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки поделилась пикантным снимком.

Фото она опубликовала на своей страничке в Instagram. Журналистка позирует на камеру в бассейне, одетая в синий сдельный купальник с глубоким декольте.

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"Как всегда прекрасна выглядите", "Секси", "Нереальной красоты фото! Вы прекрасны, Тина!", "Идеальная женщина", "Безумно сексуальная", – комментируют подписчики снимок.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая, экс-звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко поделилась с фанатами снимком в купальнике.

Персона
Тина Канделаки
Место
Россия
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