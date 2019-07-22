"Секси-кошечка": Кароль впечатлила шикарной растяжкой в пикантной позе

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников новым снимком, на котором продемонстрировала впечатляющую растяжку.
Звезда позировала в коротких шортиках и топе на пляже, а снимком поделилась на своей странице в Instagram.
На черно-белой фотографии Кароль устремила на камеру хищный взгляд, который оставил под глубоким впечатлением фанатов. В комментариях поклонники буквально засыпали певицу комплиментами.
"Кошечка", "Расстреляла", " Я умер от этой неимоверной сексуальности", "Вселенная в одном кадре", "Горячо", "Прекрасная", "Секси", – отреагировали поклонники.
Напомним, в этом белье Кароль уже баловала поклонников соблазнительными кадрами на пляже. Предлагаем читателям вспомнить горячие фото певицы.
Тина Кароль ползет по песку
instagram/tina_karol
Кароль - вид сзади
instagram/tina_karol
Тина Кароль
instagram/tina_karol
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонников другим горячим кадром. Она позировала в белье, вскружив голову фанатам соблазнительным взглядом.
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