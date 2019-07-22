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"Секси-кошечка": Кароль впечатлила шикарной растяжкой в пикантной позе

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Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников новым снимком, на котором продемонстрировала впечатляющую растяжку.

Звезда позировала в коротких шортиках и топе на пляже, а снимком поделилась на своей странице в Instagram.

На черно-белой фотографии Кароль устремила на камеру хищный взгляд, который оставил под глубоким впечатлением фанатов. В комментариях поклонники буквально засыпали певицу комплиментами.

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"Кошечка", "Расстреляла", " Я умер от этой неимоверной сексуальности", "Вселенная в одном кадре", "Горячо", "Прекрасная", "Секси", – отреагировали поклонники.

Напомним, в этом белье Кароль уже баловала поклонников соблазнительными кадрами на пляже. Предлагаем читателям вспомнить горячие фото певицы.

Тина Кароль ползет по песку

Тина Кароль ползет по песку

instagram/tina_karol

Кароль - вид сзади

Кароль - вид сзади

instagram/tina_karol

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram/tina_karol

"Секси-кошечка": Кароль впечатлила шикарной растяжкой в пикантной позе
"Секси-кошечка": Кароль впечатлила шикарной растяжкой в пикантной позе
"Секси-кошечка": Кароль впечатлила шикарной растяжкой в пикантной позе
"Секси-кошечка": Кароль впечатлила шикарной растяжкой в пикантной позе
"Секси-кошечка": Кароль впечатлила шикарной растяжкой в пикантной позе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонников другим горячим кадром. Она позировала в белье, вскружив голову фанатам соблазнительным взглядом.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес фотосессия Красота
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