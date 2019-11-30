"Секси кокетка!" Кароль порадовала поклонников загадочным фото

Популярная украинская певица Тина Кароль соблазнила поклонников новым чувственным снимком.

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, она позировала в черном платье, кокетливо приложив палец к губам.

Образ звезды украшали массивные серьги и кольцо из одного комплекта. Поклонники остались в восторге от загадочного кадра с Кароль.

Тина Кароль - соблазнительное фото instagram/tina_karol

"Тина, наша любовь", "Супер, просто класс. Секси девочка", "Какая кокетка", "Красивая очень", "Загадочная леди", "Нежно", – отреагировали пользователи.

Тина кароль instagram/tina_karol

Кароль Инстаграм

Тина Кароль instagram/tina_karol

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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