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1 декабря • обновлено в 06:25
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/ Красота

"Секси кокетка!" Кароль порадовала поклонников загадочным фото

5.3т
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Популярная украинская певица Тина Кароль соблазнила поклонников новым чувственным снимком.

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, она позировала в черном платье, кокетливо приложив палец к губам.

Образ звезды украшали массивные серьги и кольцо из одного комплекта. Поклонники остались в восторге от загадочного кадра с Кароль.

Тина Кароль - соблазнительное фото

Тина Кароль - соблазнительное фото

instagram/tina_karol

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ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Новогодняя фотосессия Тины Кароль

"Тина, наша любовь", "Супер, просто класс. Секси девочка", "Какая кокетка", "Красивая очень", "Загадочная леди", "Нежно", – отреагировали пользователи.

"Секси кокетка!" Кароль порадовала поклонников загадочным фото
"Секси кокетка!" Кароль порадовала поклонников загадочным фото

Тина кароль

Тина кароль

instagram/tina_karol

Кароль

Кароль

Инстаграм

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram/tina_karol

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота
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