''Секс-бомба'': звезда ''Дома-2'' восхитила сеть пикантным фото в бикини

Экс-учасница российского телешоу "Дом-2" Виктория Боня поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на нем она позировала в розовом купальнике и с куском торта в руках.

"Признаюсь вам честно, в последнее время я исключила сладости из своего рациона. Но пока была в Дубае, не смогла сказать "нет" единственному десерту", — написала Боня.

Фото: victoriabonya

Фото: victoriabonya

Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации и засыпали ее комплиментами.

"Секси Бонита", "Боня, ты как всегда красотка", "Какая роскошная фигура", "Огонь", "Очень нравиться фото. Загар шикарный — шоколадка", "Просто бомба", "Выглядишь шикарно", — написали пользователи сети.

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