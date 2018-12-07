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''Секс-бомба'': звезда ''Дома-2'' восхитила сеть пикантным фото в бикини

1.2тЧитать материал на украинском

Экс-учасница российского телешоу "Дом-2" Виктория Боня поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на нем она позировала в розовом купальнике и с куском торта в руках.

"Признаюсь вам честно, в последнее время я исключила сладости из своего рациона. Но пока была в Дубае, не смогла сказать "нет" единственному десерту", — написала Боня.

''Секс-бомба'': звезда ''Дома-2'' восхитила сеть пикантным фото в бикини

Фото: victoriabonya

''Секс-бомба'': звезда ''Дома-2'' восхитила сеть пикантным фото в бикини

Фото: victoriabonya

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Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации и засыпали ее комплиментами.

"Секси Бонита", "Боня, ты как всегда красотка", "Какая роскошная фигура", "Огонь", "Очень нравиться фото. Загар шикарный — шоколадка", "Просто бомба", "Выглядишь шикарно", — написали пользователи сети.

''Секс-бомба'': звезда ''Дома-2'' восхитила сеть пикантным фото в бикини
''Секс-бомба'': звезда ''Дома-2'' восхитила сеть пикантным фото в бикини
''Секс-бомба'': звезда ''Дома-2'' восхитила сеть пикантным фото в бикини
''Секс-бомба'': звезда ''Дома-2'' восхитила сеть пикантным фото в бикини
''Секс-бомба'': звезда ''Дома-2'' восхитила сеть пикантным фото в бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, экс-вокалистка культового коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала подписчиков соблазнительным фото в бикини.

Персона
Виктория Боня
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