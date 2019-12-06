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6 декабря • обновлено в 04:43
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"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье

1.6т
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Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", поделилась горячим фото.

На снимке, опубликованом на странице в Instagram, звезда позирует в облегающей белой юбке и прозрачном белье.

Анастасия Квитко

Анастасия Квитко

Инстаграм

Новости
"Русская Кардашьян" вызвала недоумение бедрами в прозрачных брюках

Такой наряд акцентировал внимание на пышных формах Квитко. Особенно внимание поклонников привлекла большая грудь модели.

Анастасия Квитко

Анастасия Квитко

Инстаграм

Фанаты не смогли пройти мимо сексуального снимка и засыпали Анастасию комплиментами:

"Как всегда, сексуальна", "Шикарно", "Ты прекрасна", "Побольше бы таких фото", "Великолепная Анастасия", "Прекрасная принцесса".

"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье
"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье
"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье
"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье
"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье
"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье

Предлагаем вспомнить другие откровенные снимки Анастасии Квитко, которыми она делится со своими поклонниками.

"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье

Инстаграм

"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье

Инстаграм

"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье

Инстаграм

"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье

Инстаграм

"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье

Инстаграм

"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье

Инстаграм

"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Квитко
Место
США
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