"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", поделилась горячим фото.

На снимке, опубликованом на странице в Instagram, звезда позирует в облегающей белой юбке и прозрачном белье.

Анастасия Квитко Инстаграм

Такой наряд акцентировал внимание на пышных формах Квитко. Особенно внимание поклонников привлекла большая грудь модели.

Анастасия Квитко Инстаграм

Фанаты не смогли пройти мимо сексуального снимка и засыпали Анастасию комплиментами:

"Как всегда, сексуальна", "Шикарно", "Ты прекрасна", "Побольше бы таких фото", "Великолепная Анастасия", "Прекрасная принцесса".

Предлагаем вспомнить другие откровенные снимки Анастасии Квитко, которыми она делится со своими поклонниками.

Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

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Инстаграм

Инстаграм

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

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