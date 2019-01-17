Седокова сверкнула огромной грудью перед фанами: видео

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА-Гры" Анна Седокова поделилась с поклонниками видео, на котором крупным планом засветила свою грудь.
Так, ролик звезда опубликовала в личных Instagram-сториз. На нем она позировала в белом купальнике, который отлично подчеркнул ее аппетитную фигуру и пышные формы (видео смотрите ниже).
Анна Седокова
Фото: instagram/annasedokova
Также Седокова взбудоражила публику еще одним не менее пикантным роликом, где ее грудь практически вывалилась с купальника.
Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.
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