Седокова похвасталась формами в бикини: горячее фото

Украинская певица, экс-вокалистка культового коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала подписчиков соблазнительным фото в бикини.

Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на нем артистка изображена в леопардовом купальнике, который отлично подчеркнул ее пышные формы.

"Мы бежим с тобою будто от гепарда. Посмотри, ведь где-то рядом наша панда", — подписала публикацию Седокова.

Поклонники стали активно комментировать фото певицы, отметив, что она прекрасно выглядит.

"Сочная", "Дух захватывает. До чего хороша", "Девушка без комплексов, люблю таких", "У тебя супер сексуальная фигура", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

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