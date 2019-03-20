Седокова похвасталась формами в бикини: горячее фото

Украинская певица, экс-вокалистка культового коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала подписчиков соблазнительным фото в бикини.
Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на нем артистка изображена в леопардовом купальнике, который отлично подчеркнул ее пышные формы.
"Мы бежим с тобою будто от гепарда. Посмотри, ведь где-то рядом наша панда", — подписала публикацию Седокова.
Поклонники стали активно комментировать фото певицы, отметив, что она прекрасно выглядит.
"Сочная", "Дух захватывает. До чего хороша", "Девушка без комплексов, люблю таких", "У тебя супер сексуальная фигура", — написали люди.
С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые , умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные ❤️ И пусть у нас розы и кристал каждое утро. P.s.Ничего личного. Просто праздничный батл с @egorkreed и @sezhukov Что думаете? Девочки победят по лайкам? #girlspower
Я хочу сказать вам что-то очень важное сейчас. Каждый день, я получаю много писем в DM с просьбой о помощи, поддержке, рассказать, как быть уверенной в себе и такой красивой )) Красивой 😏 Я, как и вы все, это курортное время, смотрела на этих женщин с идеальными телами, идеальной кожей, улыбками на пляжах. Я смотрела и думала, ну как же им это удаётся! Боже, какие они красивые 😍 Потом смотрела на свои фото и дамала - ну вот 😂 В каждом и каждой из нас есть 1000000 сомнений, даже в самой красивой или в самой уверенной в себе. Самые счастливые люди в Инстаграм могут быть крайне несчастны в жизни, а идеальная кожа всего лишь отличная программа в телефоне, а может и наоборот.) Все у них о....нно потому что они каждый день работают над этим !!!! Все зависит от нашей внутренней уверенности в себе, с простой веры в себя, фундаментом, для которой является образование и работа над своим телом ! И каждый раз, когда я думаю - "какая же она красивая, не то что я", я понимаю, что это сигнал взять себя за шкирки и притащить в зал или к косметологу или даже к психологу ) Вообщем, все мы люди одинаковые , просто кто-то лучше обрабатывает фото, а кто-то хуже ❤️💋
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.
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