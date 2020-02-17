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17 февраля • обновлено в 16:16
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/ Красота

Сбритые брови: в сети набирает популярность странный тренд

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В соцсети TikTok набирает популярность новый тренд – The Fox Eye Challenge (лисьи глаза челлендж). Так, девушки, которые хотят походить на модель Кендалл Дженнер, сбривают брови на камеру.

Соответствующие эксперименты опубликованы на сайте TikTok. Стоит отметить, что девушки не полностью избавляются от бровей, а лишь от уголка. Ведь нужно добиться эффекта, чтобы внешняя часть не "опускалась", а оставалась прямой линией, которую после нужно дорисовать.

Сбритые брови: в сети набирает популярность странный тренд
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Отметим, что макияж бровей Кендалл Дженнер стал популярен среди ее фанатов в начале февраля, и теперь они пытаются воспроизвести его в домашних условиях. Однако чаще всего это приводит к эпичным фейлам.

Сбритые брови: в сети набирает популярность странный тренд
Сбритые брови: в сети набирает популярность странный тренд
Сбритые брови: в сети набирает популярность странный тренд
Сбритые брови: в сети набирает популярность странный тренд
Сбритые брови: в сети набирает популярность странный тренд
Сбритые брови: в сети набирает популярность странный тренд

Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-4 странных модных трендах на 2020 год.

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Автор
Юля Ухина Юля Ухина
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
а почему этому тренду не следуют красавицы а только одни уро дины?))
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