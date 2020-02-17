Сбритые брови: в сети набирает популярность странный тренд

В соцсети TikTok набирает популярность новый тренд – The Fox Eye Challenge (лисьи глаза челлендж). Так, девушки, которые хотят походить на модель Кендалл Дженнер, сбривают брови на камеру.

Соответствующие эксперименты опубликованы на сайте TikTok. Стоит отметить, что девушки не полностью избавляются от бровей, а лишь от уголка. Ведь нужно добиться эффекта, чтобы внешняя часть не "опускалась", а оставалась прямой линией, которую после нужно дорисовать.

Отметим, что макияж бровей Кендалл Дженнер стал популярен среди ее фанатов в начале февраля, и теперь они пытаются воспроизвести его в домашних условиях. Однако чаще всего это приводит к эпичным фейлам.

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