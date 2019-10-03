Самые красивые ягодицы в мире: откровенные фото звезды Playboy

В 2019 году в конкурсе красоты Miss BumBum, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy Сьюзи Кортес.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото Кортес. Отметим, что в 2015 году она получила титул "Мисс бум-бум" Бразилии.
Сьюзи Кортес
24СМИ
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Как сообщал OBOZREVATEL, американская актриса Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
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