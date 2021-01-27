Самые красивые и влиятельные женщины-политики в мире: как они выглядят

Авторитетными политиками могут быть не только мужчины. Все чаще именно женщины добиваются успеха в карьере благодаря своему трудолюбию и упорству.

При этом многим еще удается совмещать с работой воспитание детей, благотворительную деятельность и следить за модой. OBOZREVATEL решил разрушить стереотипы о красивых женщинах и познакомить вас с шестью политиками, которые способны доказать, что красота, ум и сильный характер могут гармонично сочетаться в одном человеке.

1. Кая Каллас, Эстония

26 января стало известно, что 43-летняя Кая Каллас возглавила правительство Эстонии. В истории страны впервые эту должность заняла женщина. Кая Каллас известна как председательница Партии реформ, юрист, бывший депутат Европейского парламента в составе Альянса либералов и демократов за Европу.

Добавим, что Эстония также стала первой в мире страной, где должности президента и премьер-министра занимают женщины.

Кая Каллас возглавила правительство Эстонии

2. Магдалена Огурек, Польша

Огурек называют самой красивой женщиной-политиком Европы. Сейчас Магдалене 41 год. За это время она успела отучиться в двух университетах, получить степень доктора философии, написать две книги по истории, сняться в кино, родить дочь и поучаствовать в президентских выборах в качестве кандидата.

Магдалена Огурек – самая красивая женщина-политик Европы

3. Арпине Ованнисян, Армения

37-летняя Ованнисян вошла в историю как первая женщина, когда-либо занимавшая пост министра юстиции в Армении. Кроме того, она является известным армянским политиком, адвокатом и кандидатом юридических наук, бывшим министром юстиции и бывшим вице-президентом Национального Собрания Армении.

В 2017 году Ованнисян заняла должность вице-спикера Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Ованнисян заняла должность вице-спикера Парламентской Ассамблеи Совета Европы

4. Рания аль-Абдулла, Иордания

Рания аль-Абдулла – королева Иордании. Помимо воспитания четверых детей и участия в социальных проектах, она руководит Иорданским фондом, неправительственной организацией, которую она создала в 1995 году. Кроме этого, королева оказывает помощь женщинам, которые хотят участвовать в экономической жизни страны и борется с жестоким обращением с детьми. Отдельный восторг – стиль Рании, благодаря которому ей посвящают статьи в Vogue и Harper’s Bazaar Arabia.

Рания аль-Абдулла – королева Иордании

5. Колинда Грабар-Китарович, Хорватия

Колинда Грабар-Китарович была президентом Хорватии с 2015 по 2020 год. Она – первая женщина, которая стала главой страны за всю ее историю. 52-летняя улыбчивая блондинка имеет за плечами несколько высших образований, знает семь языков, увлекается футболом и часто посещает матчи.

Колинда Грабар-Китарович – президент Хорватии с 2015 по 2020 год

Также известно, что когда фотографии Грабар-Китарович в купальнике стали вирусными, она получила титул самого сексуального президента.

Фото Грабар-Китарович в купальнике. zen.yandex.ru

6. Шеридан Оливерия, Бразилия

До 2014 года Шеридан занимала пост секретаря по вопросам развития человеческих ресурсов в Бразилии. В этом же году она прошла в конгресс с максимальным количеством голосов и стала первой женщиной, которая поддержала импичмент президента Бразилии Дилмы Русеф.

За свою карьеру Оливерия разработала множество программ, улучшивших жизнь всех жителей в Рорайме – северном штате Бразилии. Благодаря Шеридан более 50 тысяч семей получить ссуды. На своей должности политик максимально оказывала помощь людям с ограниченными возможностями, пенсионерам и молодежи, а также женщинам, занимающимся сельским хозяйством.

Шеридан Оливерия максимально оказывала помощь людям с ограниченными возможностями

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