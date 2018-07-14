Самая сексуальная женщина планеты станет мамой: появились фото

Американская модель и актриса Кейт Аптон, названная журналом Maxim самой сексуальной женщиной планеты, сообщила о беременности.

26-летняя модель выложила на своей странице в Instagram новую фотографию с хештегом "беременна в Майами", отметив в комментариях своего супруга, бейсболиста Джастина Верландера.

Аптон вышла замуж за спортсмена в ноябре 2017 года после пяти лет отношений. Позже он выложил то же фото жены у себя на страничке, написав, что она будет самой классной в мире мамой.

www.instagram.com/kateupton

www.instagram.com/kateupton

www.instagram.com/kateupton

www.instagram.com/kateupton

www.instagram.com/kateupton

Подписчики радуются за актрису и желают счастья молодой семье в комментариях. Пост девушки всего за несколько часов успел собрать более 300 тысяч лайков.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали снимки культовой модели без применения фотошопа.