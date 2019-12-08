Самая красивая женщина в мире засветила сексуальную фигуру в купальнике: фото

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась серией горячих фото из Майами.

На снимках, которые звезда опубликовала на своей странице в Instagram, Белла позирует в сексуальном черном купальнике.

Белла Хадид в купальнике

На фото можно рассмотреть шикарную фигуру Хадид – ее длинные стройные ноги, тонкую талию, плоский живот.

Белла Хадид в купальнике Инстаграм

Поклонники не смогли скрыть своего восторга от идеальных форм модели и засыпали ее комплиментами:

"Очень горяча", "Такая сексуальная", "Какая красотка", "Мечта, а не девушка".

Белла Хадид Инстаграм

Белла Хадид Инстаграм

Белла Хадид Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

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