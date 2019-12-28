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28 декабря • обновлено в 08:35
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/ Красота

Самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру: горячее видео

1.3т
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Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась пикантным видео, на котором показала соблазнительные ягодицы.

Ролик звезда разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Новости
Самая красивая женщина в мире засветила сексуальную фигуру в купальнике: фото

Так на видео Белла сняла себя в зеркале. В кадре Хадид позирует в черном белье, которое выгодно подчеркнуло сексуальные ягодицы модели.

Поклонники уже традционно засыпали звезду комплиментами. В частности, фанаты пришли в восторг от идеальной фигуры Беллы:

"Мне нужно это тело", "Идеальное тело", "Красавица", "Королева".

Самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру: горячее видео
Самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру: горячее видео
Самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру: горячее видео
Самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру: горячее видео
Самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру: горячее видео
Самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру: горячее видео
Самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру: горячее видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Белла Хадид
Место
США
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Лайки покупаются и продаются, был бы богатый спонсор
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Где ягодицы? Даёшь ягодицы! Ягодицы - в студию! Утро без ягодиц - пропащее утро!
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