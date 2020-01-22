Самая красивая женщина в мире сверкнула голой грудью на публике. Фото

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, засветила шикарную фигуру в пикантном наряде.

Так, модель стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме. Однако главным акцентом наряда стал пиджак, который Белла надела на голое тело. Он едва прикрывал обнаженную грудь модели.

Белла Хадид Getty

Белла Хадид Getty

Белла Хадид Getty

Белла Хадид Getty

На своей странице в Instagram знаменитость также поделилась видео с модного показа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что модель Белла Хадид поделилась ярким фото, на котором она позировала с обнаженной грудью.

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