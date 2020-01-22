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22 января • обновлено в 10:24
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/ Красота

Самая красивая женщина в мире сверкнула голой грудью на публике. Фото

3.4т
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Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, засветила шикарную фигуру в пикантном наряде.

Так, модель стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Новости
Самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру: горячее видео

На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме. Однако главным акцентом наряда стал пиджак, который Белла надела на голое тело. Он едва прикрывал обнаженную грудь модели.

Белла Хадид

Белла Хадид

Getty

Белла Хадид

Белла Хадид

Getty

Белла Хадид

Белла Хадид

Getty

Белла Хадид

Белла Хадид

Getty

На своей странице в Instagram знаменитость также поделилась видео с модного показа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что модель Белла Хадид поделилась ярким фото, на котором она позировала с обнаженной грудью.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Белла Хадид
Место
США
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Комментарии на сайте не модерированы
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
По каким параметрам оценивали её красоту? Это же просто трешак.
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