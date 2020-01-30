Главная Новости
30 января • обновлено в 10:09
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Самая красивая женщина в мире полностью разделась на камеру: пикантные фото

2.7т
Читать материал на украинском

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, разделась в новой фотосессии.

Горячими фотографиями поделилась сама знаменитость на своей странице в Instagram.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Новости
Самая красивая женщина без макияжа: топ самых неожиданных фото Беллы Хадид

Как выяснилось, откровенные кадры были сделаны для глянцевого журнала Love Magazine. На пикантных фото 23-летняя Белла позировала обнаженной, а ее грудь прикрывала лишь тонкая черная полоска.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Кроме того, на некоторых снимках Хадид позирует в сексуальном купальнике, который пикантно прикрыл интимные части тела модели.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Белла Хадид стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier. На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме.

Однако главным акцентом наряда стал пиджак, который Белла надела на голое тело. Он едва прикрывал обнаженную грудь модели.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Белла Хадид
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
21
5
Смешно
3
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
чем меньше мозгов у женщины,тем больше она раздевается чтоб заработать себе бабла.т.е. умная зарабатывает мозгами,а тупая-голыми женскими гаджетами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги