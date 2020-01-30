Самая красивая женщина в мире полностью разделась на камеру: пикантные фото

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, разделась в новой фотосессии.

Горячими фотографиями поделилась сама знаменитость на своей странице в Instagram.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Как выяснилось, откровенные кадры были сделаны для глянцевого журнала Love Magazine. На пикантных фото 23-летняя Белла позировала обнаженной, а ее грудь прикрывала лишь тонкая черная полоска.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Кроме того, на некоторых снимках Хадид позирует в сексуальном купальнике, который пикантно прикрыл интимные части тела модели.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Белла Хадид стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier. На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме.

Однако главным акцентом наряда стал пиджак, который Белла надела на голое тело. Он едва прикрывал обнаженную грудь модели.

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