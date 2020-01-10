Самая красивая женщина в мире полностью обнажила идеальное тело: пикантные фото

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, засветила роскошную фигуру на новом фото.

Горячим снимком модель поделилась на своей странице в Instagram.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

На черно-белой фотографии звезда запечатлена полностью обнаженной, прикрыв интимные части тела джинсовой курткой.

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного кадра. В комментариях фанаты засыпали Хадид комплиментами, назвав модель идеальной девушкой.

Примечательно, что на своей странице в соцсети Белла довольно часто в последнее время радует поклонников откровенными фотографиями, на которых позирует в дерзких нарядах или сексуальных купальниках.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadidInstagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что модель Белла Хадид поделилась ярким фото, на котором она позировала с обнаженной грудью.

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