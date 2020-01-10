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10 января • обновлено в 09:23
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/ Красота

Самая красивая женщина в мире полностью обнажила идеальное тело: пикантные фото

2.1т
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Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, засветила роскошную фигуру на новом фото.

Горячим снимком модель поделилась на своей странице в Instagram.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Новости
Самая красивая женщина без макияжа: топ самых неожиданных фото Беллы Хадид

На черно-белой фотографии звезда запечатлена полностью обнаженной, прикрыв интимные части тела джинсовой курткой.

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного кадра. В комментариях фанаты засыпали Хадид комплиментами, назвав модель идеальной девушкой.

Самая красивая женщина в мире полностью обнажила идеальное тело: пикантные фото
Самая красивая женщина в мире полностью обнажила идеальное тело: пикантные фото
Самая красивая женщина в мире полностью обнажила идеальное тело: пикантные фото
Самая красивая женщина в мире полностью обнажила идеальное тело: пикантные фото
Самая красивая женщина в мире полностью обнажила идеальное тело: пикантные фото
Самая красивая женщина в мире полностью обнажила идеальное тело: пикантные фото

Примечательно, что на своей странице в соцсети Белла довольно часто в последнее время радует поклонников откровенными фотографиями, на которых позирует в дерзких нарядах или сексуальных купальниках.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadidInstagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что модель Белла Хадид поделилась ярким фото, на котором она позировала с обнаженной грудью.

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Автор
Анна Михно
Персона
Белла Хадид
Место
США
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Pollak John
Pollak John
это кто вам сказал что она самая красивая ? )) Рекламируете ?))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Найкрасiвiйша?????вы что шутите??????это пугало самая красивая?ха ха ха ха,да у нас таких каждая третья)))))))))
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