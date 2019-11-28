Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:34
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Самая красивая женщина в мире показала фото в купальнике

5.6т
Читать материал на украинском

Американская супермодель Белла Хадид, которую пластический хирург Джулиан Сильва признал после исследования самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками фото в бикини.

Она разместила снимок на своей странице в социальной сети Instagram.

Самая красивая женщина в мире показала фото в купальнике

instagram.com/bellahadid

Новости
Каменских сразила поклонников наповал эпатажным образом
"Фанни Бурдетт-Донон всегда за работой в своем телефоне. Это действительно так", — подписала она фото.

На фото Белла сидит на коленях в углу кадра, а чуть сзади в кресле сидит ее подруга PR-менеджер дома Dior Фанни Бурдетт-Донон. Обе девушки одеты в разноцветные купальники из одной коллекции.

💙💙💙

Публикация от Bella (@bellahadid)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
35
16
Смешно
7
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Іванов Іван
Іванов Іван
Самая красивая разве что по версии пластических хирургов
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Эта "самая красивая женщина в мире" делала как минимум ринопластику
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги