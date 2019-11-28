Самая красивая женщина в мире показала фото в купальнике

Американская супермодель Белла Хадид, которую пластический хирург Джулиан Сильва признал после исследования самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками фото в бикини.

Она разместила снимок на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/bellahadid

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"Фанни Бурдетт-Донон всегда за работой в своем телефоне. Это действительно так", — подписала она фото.

На фото Белла сидит на коленях в углу кадра, а чуть сзади в кресле сидит ее подруга PR-менеджер дома Dior Фанни Бурдетт-Донон. Обе девушки одеты в разноцветные купальники из одной коллекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

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