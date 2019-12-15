Самая красивая женщина в мире обнажила грудь. Фото

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась ярким фото, на котором она позировала с обнаженной грудью.

Так, снимок модель разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Белла Хадид goodfon.ru

Хадид поделилась снимком, сделанным во время отдыха на острове Сен-Барт. Звезда запечатлена лежащей на зеленой лужайке.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!