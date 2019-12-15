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15 декабря • обновлено в 10:41
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/ Красота

Самая красивая женщина в мире обнажила грудь. Фото

3.4т
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Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась ярким фото, на котором она позировала с обнаженной грудью.

Так, снимок модель разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Белла Хадид

Белла Хадид

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Хадид поделилась снимком, сделанным во время отдыха на острове Сен-Барт. Звезда запечатлена лежащей на зеленой лужайке.

aura bella™️ 🔮

Публикация от Bella (@bellahadid)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Хадид открывала показ Mugler на Неделе моды в Париже, произведя фурор эксцентричным нарядом, который все внимание публики привлекал к ягодицам модели.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Белла Хадид
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