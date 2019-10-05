"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила сеть элегантным образом, в котором она появилась на встрече с финалистами конкурсов "Учитель года – 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019.

Фото из мероприятия появились на странице жены украинского главы в Instagram, а также на сайте Офиса президента.

"Я бы очень хотела, чтобы наши дети нашли своего учителя, человека, который научит их учиться и чьим моральным принципам они последуют. Преподаватели, с которыми мы имели возможность общаться сегодня – именно из таких", – поделилась впечатлениями Зеленская.

Елена и Владимир Зеленские Соцсети

Она вышла в свет в бежевой блузе с мелким синим принтом и черных классических брюках.

Пользователи сети пришли в восторг от нового образа первой леди. Они засыпали ее комплиментами.

president.gov.ua

instagram.com/olenazelenska_official

"Первая леди Украины – самая красивая", – отметил один из комментаторов.

instagram.com/olenazelenska_official

instagram.com/olenazelenska_official

president.gov.ua

president.gov.ua

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Скриншот

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская поразила пользователей своим образом, когда прибыла в США с президентом. В аэропорту ее заметили в бежевом брючном костюме. А на встрече с представителями украинской диаспоры первая леди блистала в черных классических брюках и розовом пиджаке.

Посмотреть все образы Елены Зеленской во время официальных заграничных поездок в качестве первой леди Украины можно в нашем материале по ссылке.

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