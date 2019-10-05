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5 октября • обновлено в 22:28
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"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

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Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила сеть элегантным образом, в котором она появилась на встрече с финалистами конкурсов "Учитель года – 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019.

Фото из мероприятия появились на странице жены украинского главы в Instagram, а также на сайте Офиса президента.

"Я бы очень хотела, чтобы наши дети нашли своего учителя, человека, который научит их учиться и чьим моральным принципам они последуют. Преподаватели, с которыми мы имели возможность общаться сегодня – именно из таких", – поделилась впечатлениями Зеленская.

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Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские

Соцсети

Она вышла в свет в бежевой блузе с мелким синим принтом и черных классических брюках.

Пользователи сети пришли в восторг от нового образа первой леди. Они засыпали ее комплиментами.

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

president.gov.ua

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Первая леди Украины – самая красивая", – отметил один из комментаторов.

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

president.gov.ua

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

president.gov.ua

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

Скриншот

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

Скриншот

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

Скриншот

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

Скриншот

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

Скриншот

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

Скриншот

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

Скриншот

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

Скриншот

"Самая красивая!" Жена Зеленского поразила украинцев невероятным образом

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская поразила пользователей своим образом, когда прибыла в США с президентом. В аэропорту ее заметили в бежевом брючном костюме. А на встрече с представителями украинской диаспоры первая леди блистала в черных классических брюках и розовом пиджаке.

Посмотреть все образы Елены Зеленской во время официальных заграничных поездок в качестве первой леди Украины можно в нашем материале по ссылке.

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Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
Теги
Красота фотографии Офис президента политика
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Комментарии
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3
Интересно
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Уже тошнит от льстивых обозовских комплиментов
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Руденко Вован
Руденко Вован
Если бы она была мудрой,этот Балкан непорол бока.
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Я сам в ахуе!Такой внеземной пизды не видел в жизни!Повезло мелкому!
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