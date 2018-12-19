''Самая горячая бабушка мира'' полностью разделась на камеру: эротические фото

48-летняя австралийка Джина Стюарт, которая считается самой сексуальной бабушкой планеты, снялась обнаженной для новогоднего календаря на 2019 год.

Так, мама четверых детей и бабушка позировала полностью обнаженной, прикрыв огромную грудь тонкой красной лентой. На голове у нее была шапочка Санта-Клауса. Джина поделилась откровенными фотографиями в своем Instagram-аккаунте.

Также модель написала на своей странице, что у пикантного издания будет ограниченный тираж и первая печатная версия календаря уже распродана.

Джина Стюарт для календаря на Новый год-2019 Instagram @ginastewartofficial

Теперь планируется продавать электронный вариант, и Стюарт попросила поклонников поторопиться с заказом. В календарь "горячая бабушка" включила много эффектных снимков, в том числе фото, где она абсолютно голая, которые пока нигде не публиковались.

Джина Стюарт Instagram @ginastewartofficial

Джина Стюарт Instagram @ginastewartofficial

Напомним, Джина Стюарт стала известна после того, как вышла в финал конкурса Miss Maxim. Австралийка произвела фурор по всему миру и стала одной из самых смелых и необычных Instagram-моделей мира.

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