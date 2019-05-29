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/Красота

Самая дорогая пышнотелая модель сверкнула необъятной грудью

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Культовая американская модель формата plus-size, одна из самых высокооплачиваемых звезд Эшли Грэм сверкнула необъятной грудью на новом снимке.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой с улыбкой позирует в ярком купальнике, который подчеркивает ее пышные формы.

"Надеюсь, вам всем понравились долгие выходные! Я чувствую благодарность за то, что была дома в окружении друзей и семьи – и в прекрасную погоду в первые выходные лета", – подписала она под снимком, рекламируя купальник бренда, с которым сотрудничает.

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Поклонники в комментариях начали массово хвалить Грэм и ее фигуру. Многие написали, что она выглядит прекрасной и счастливой.

Самая дорогая пышнотелая модель сверкнула необъятной грудью

Instagram @ashleygraham

Самая дорогая пышнотелая модель сверкнула необъятной грудью
Самая дорогая пышнотелая модель сверкнула необъятной грудью

Instagram @ashleygraham

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram @ashleygraham

Самая дорогая пышнотелая модель сверкнула необъятной грудью

Instagram @ashleygraham

Как сообщал OBOZREVATEL, Эшли Грэм признана одной из самых высокооплачиваемых моделей нестандартных размеров. Она любит свое тело и гордится им, о чем не забывает напоминать поклонникам. Недавно Грэм снялась в новой фотосессии, в которой перевоплотилась в мужчину-качка.

Позже она показала видео из салона красоты, где проткнула лицо десятками иголок, которые торчали в разные стороны. Акупунктура позволяет ей снять напряжение, боль, стресс.

Недавно она снялась в пикантной фотосессии со своей сестрой, которую впервые показала публике.

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Персона
Эшли Грэм
Теги
плюс сайзмодельМодель XLшоу-бизнесфотосессия
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Степанова Юлия
Степанова Юлия
Спacи6o тому, кто покaзaл мне этот чудо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁1b4bub5 Простo пpойдя прoстой опроc пoлyчилa пoчти пoлугoдовую зaрплатy)) Пoльзyйтeсь, покa ecть возмoжнocть=)
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