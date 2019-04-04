Самая дорогая модель-пышка превратилась в мужчину-качка

Культовая американская модель формата plus-size, одна из самых высокооплачиваемых звезд Эшли Грэм в новой фотосессии превратилась в мужчину-качка.

Соответствующие снимки, которые сделала британский фотограф Касс Берд, она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Это была такая забавная съемка, Касс Берд всегда выявляет странную сторону меня, за которую я всегда благодарна", – поделилась Грэм, поблагодарив журнал The last magazine за то, что они украсили ее снимком обложку.

Так, на модель натянули костюм, который изображал очень мускулистого мужчину. Что примечательно, верх водолазки был разукрашен как рот, потому Эшли практически нельзя было узнать.

Не обошлось и без раскрепощенного снимка в купальнике, на котором Грэм без стеснения закинула одну ногу вверх.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Грэм радовала поклонников соблазнительными формами в коротком кожаном платье.

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