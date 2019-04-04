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/Красота

Самая дорогая модель-пышка превратилась в мужчину-качка

2.1тЧитать материал на украинском

Культовая американская модель формата plus-size, одна из самых высокооплачиваемых звезд Эшли Грэм в новой фотосессии превратилась в мужчину-качка.

Соответствующие снимки, которые сделала британский фотограф Касс Берд, она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Это была такая забавная съемка, Касс Берд всегда выявляет странную сторону меня, за которую я всегда благодарна", – поделилась Грэм, поблагодарив журнал The last magazine за то, что они украсили ее снимком обложку.

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Самая дорогая модель-пышка превратилась в мужчину-качка

Так, на модель натянули костюм, который изображал очень мускулистого мужчину. Что примечательно, верх водолазки был разукрашен как рот, потому Эшли практически нельзя было узнать.

Не обошлось и без раскрепощенного снимка в купальнике, на котором Грэм без стеснения закинула одну ногу вверх.

Самая дорогая модель-пышка превратилась в мужчину-качка
Самая дорогая модель-пышка превратилась в мужчину-качка
Самая дорогая модель-пышка превратилась в мужчину-качка
Самая дорогая модель-пышка превратилась в мужчину-качка

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Грэм радовала поклонников соблазнительными формами в коротком кожаном платье.

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Персона
Эшли Грэм
Теги
КрасотафотосессияМодель XLплюс сайз
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