С яркой помадой и в халате: жена Медведчука снялась в соблазнительной фотосессии. Фото

Жена народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко выложила фото с соблазнительной фотосессии.

Снимки появились на ее странице в Instagram. На фото она позирует в макси-халате с ярким макияжем – smoky eyes и помадой винного цвета (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

На другой серии снимков Марченко позировала в красном свитере от Chanel, демонстрируя обнаженные ноги.

В подписи телеведущая думала на тему Вселенной и человеческой души.

"Мы обладатели несметного богатства, которое живет внутри каждого бренного тела. Правда, кто-то становится злым палачом или жестоким тюремщиком души, и это печально. Ведь душа – это живая энергетическая субстанция, которая развивается только от энергии любви, которую получает и которую отдает. и если бывает трудно от обид и несправедливости, посмотрите на вечернее небо, и много "земных мелочей" покажутся смешными перед величием его бесконечности, которая никак не умаляет нас, а наоборот - вызывает радость от возможности созерцания небесной красоты и дает силы беречь свою бессмертную душу!", – написала Марченко.

В комментариях пользователи отметили, что она выглядит великолепно. Также пользователи поблагодарили ее за душевное пост.

"Волшебная!", "Оксана, какие красивые фото!", "Такое теплое, домашнее, уютное фото" Спасибо за мотивацию, Оксаночка, делиться добром и радостью ","Хорошая, спасибо за советы", "Королева! ", – отметили пользователи.

Instagram / Оксана Марченко

Instagram / Оксана Марченко

Instagram / Оксана Марченко

Instagram / Оксана Марченко

Instagram / Оксана Марченко

Как сообщал OBOZREVATEL, Марченко взбудоражила сеть снимком с отдыха, на котором позирует в купальнике и широкополой шляпе.

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