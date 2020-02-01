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1 февраля • обновлено в 23:02
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/ Красота

С яркой помадой и в халате: жена Медведчука снялась в соблазнительной фотосессии. Фото

2.2т
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Жена народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко выложила фото с соблазнительной фотосессии.

Снимки появились на ее странице в Instagram. На фото она позирует в макси-халате с ярким макияжем – smoky eyes и помадой винного цвета (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

На другой серии снимков Марченко позировала в красном свитере от Chanel, демонстрируя обнаженные ноги.

С яркой помадой и в халате: жена Медведчука снялась в соблазнительной фотосессии. Фото

В подписи телеведущая думала на тему Вселенной и человеческой души.

"Мы обладатели несметного богатства, которое живет внутри каждого бренного тела. Правда, кто-то становится злым палачом или жестоким тюремщиком души, и это печально. Ведь душа – это живая энергетическая субстанция, которая развивается только от энергии любви, которую получает и которую отдает. и если бывает трудно от обид и несправедливости, посмотрите на вечернее небо, и много "земных мелочей" покажутся смешными перед величием его бесконечности, которая никак не умаляет нас, а наоборот - вызывает радость от возможности созерцания небесной красоты и дает силы беречь свою бессмертную душу!", – написала Марченко.

В комментариях пользователи отметили, что она выглядит великолепно. Также пользователи поблагодарили ее за душевное пост.

"Волшебная!", "Оксана, какие красивые фото!", "Такое теплое, домашнее, уютное фото" Спасибо за мотивацию, Оксаночка, делиться добром и радостью ","Хорошая, спасибо за советы", "Королева! ", – отметили пользователи.

С яркой помадой и в халате: жена Медведчука снялась в соблазнительной фотосессии. Фото

Instagram / Оксана Марченко

С яркой помадой и в халате: жена Медведчука снялась в соблазнительной фотосессии. Фото

Instagram / Оксана Марченко

С яркой помадой и в халате: жена Медведчука снялась в соблазнительной фотосессии. Фото

Instagram / Оксана Марченко

С яркой помадой и в халате: жена Медведчука снялась в соблазнительной фотосессии. Фото

Instagram / Оксана Марченко

С яркой помадой и в халате: жена Медведчука снялась в соблазнительной фотосессии. Фото

Instagram / Оксана Марченко

Друзья, успехи современной астрономии и космологии позволяют предположить, что часть Вселенной, куда человечество уже заглянуло, является всего лишь маленькой толикой чего-то непостижимого, огромного, поистине Великого. "Картинка", которую сегодня наблюдают мощнейшие телескопы мира, это - далёкой прошлое, и многих миров уже не существует, хотя к нам все еще долетает их свет ... И это так непостижимо, что проще НЕ задумываться об этом ... Но представляете , что человеческая душа ценнее всех сокровищ Вселенной! Мы Обладатели несметному богатства, которое живёт внутри каждого бренного тела. Правда, кто-то становится злым палачом или жестоким тюремщиком своей души, и это грустно. Ведь душа - это живая энергетическая субстанция, развивающаяся только от энергии любви, которую получает и которую отдаёт. И если бывает тяжело от обид и несправедливости, посмотрите на вечернее небо, и многие "земные мелочи" покажутся смешными перед величием его бесконечности, которое никак НЕ умаляет нас, а наоборот - вызывает радость от возможности созерцания небесной красоты и дает силы беречь свою бессмертную душу ! # оксанамарченко # делитесьдобром

Публикация от Oksana Marchenko (@ oksana.marchenko.official)

Дорогие друзья, вот и Отшумели праздники, оставил некоторым на бочках лишние килограммчик ... поэтому сейчас самое время устроить разгрузочные дни. Одна из причин лишнего веса - Переедание на эмоциях, причём самое интересное, что психологи считают, что люди, "заедающие" свои эмоции, просто не разрешают себя их испытывать! Самое важное – быть честным с собой, научиться себя говорит: "мне стыдно ...", "я злюсь ...", "мне одиноко ..." Это первый шаг к гармонии – Честность. Это сразу же снимает напряжение и стресс. Вы Смогли признаться себе в том, что НЕ хотите показывать другим! Победа! Второе – это стрессовые ситуации или неприятные события. Мало ли что сегодня случилось! Когда кушаете, вспомните что-то очень хорошее, чудесное, что есть у вас или что будет! В конце концов через месяц вы НЕ припомнить сегодняшнее "огорчение" ... Третье ... следует перестать делить еду на "хорошую" или "плохую" – это избавит от чувства вины ... Скажите себя просто, что сейчас я это "пирожное, хлеб , мороженое, конфетку "не хочу. Просто не хочу, потом как-нибудь. Еще одна важная вещь: старайтесь НЕ оставаться в одиночестве! Когда я была студенткой и на кафе совсем Не было денег, я встречалась со своими подружками в парке, мы топали километры по километрами, Обсуждая наши секретики, И не замечали, как тратили сотни килокалорий !!! Кто-то спросит, зачем эти разговоры о похудении в современном мире, где все мы разные и прекрасные? Ответ очень прост: когда мы довольны собой, мы находим свои половинки, друзей, коллег – именно тех, с Которым мы будем счастливыми, И не будем довольствоваться темы, кто будет с нами из-за жалости ... Ну, и главное, на мой взгляд: Заполняем свою жизнь красотой. Психологи говорят, что нехватка красоты может вызвать болезнь. "Люди, эстетически чувствительные, испытывают в" уродливо "окружении депрессию и дискомфорт ... жизнь в скверны окружении - это патогенные фактор ..." Что ж, пусть в ваше сердце и желудок попадает только "красивое", И не уродуйте себя грязью слов и предательство поступков ... Результат увидите незамедлительно! Вы будете стройнее, красивее и счастливее с каждым днем! # оксанамарченко # делитесьдобром # ЗОЖ

Публикация от Oksana Marchenko (@ oksana.marchenko.official)

Как сообщал OBOZREVATEL, Марченко взбудоражила сеть снимком с отдыха, на котором позирует в купальнике и широкополой шляпе.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Оксана Марченко
Место
Украина
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Комментарии
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8
Смешно
2
Интересно
1
Печально
8
Трэш
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Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
Старушке скучно дома, уже не знает, как о себя заявить и что показать.Да уже разденься догола...
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