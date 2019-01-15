''С большой грудью'': Астафьева похвасталась упругими формами в белье

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева порадовала поклонников новыми снимками в нижнем белье.
Соответствующие фото она опубликовала в своем Instagram, прорекламировав линейку голландского бренда премиум-класса.
"Этот пост я посвящаю девушкам с большой грудью, которые как и я когда-то, находятся в поиске своего комфортного / изысканного / качественного ...... этот список можно продолжать долго – белья", – подписала Астафьева под снимком.
Поклонники поблагодарили за совет, а также в очередной раз выразили ей свою любовь.
"Просто нереально красивая", "Ты просто идеал", "Вы худенькая и красивая", – написали восторженные пользователи.
@marliesdekkersofficial — голландский бренд нижнего белья премиум-класса (www.marliesdekkers.com). В 2018 году бренд отпраздновал свое 25-летие, а в Украине коллекции marlies|dekkers официально представлены с декабря 2017-го года. в сети @chantalstore.com.ua и в интернет магазине - www.chantal-store.com.ua Арт-коллекции нижнего белья и купальников #marliesdekkers пропитаны духом современного феминизма. Как признается креатор бренда — Марлиз Деккерс, все ее творчество как дизайнера и художницы нижнего белья — дань восхищения Женщинами. Марлиз — основательница и популяризатор тренда #innerwearbecomesouterwear outerwear, который предлагает по-новому взглянуть на себя и восхититься своей силой, потенциалом и амбициями. Фантазийные конструкции нижнего белья marlies|dekkers не только подчеркивают красоту тела, но и благодаря эффектным элементам убеждают обладательницу в ее свободе выбора, праве демонстрировать женственность и гордиться собой. Вместе с работой над коллекциями бренда marlies|dekkers, Марлиз издает мотивационные книги, которые вдохновляют женщин устанавливать и достигать цели!
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева показала снимок, на котором изображена полностью обнаженной, что вызвало дикий восторг в сети.
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