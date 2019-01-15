''С большой грудью'': Астафьева похвасталась упругими формами в белье

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева порадовала поклонников новыми снимками в нижнем белье.

Соответствующие фото она опубликовала в своем Instagram, прорекламировав линейку голландского бренда премиум-класса.

"Этот пост я посвящаю девушкам с большой грудью, которые как и я когда-то, находятся в поиске своего комфортного / изысканного / качественного ...... этот список можно продолжать долго – белья", – подписала Астафьева под снимком.

Поклонники поблагодарили за совет, а также в очередной раз выразили ей свою любовь.

"Просто нереально красивая", "Ты просто идеал", "Вы худенькая и красивая", – написали восторженные пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева показала снимок, на котором изображена полностью обнаженной, что вызвало дикий восторг в сети.

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