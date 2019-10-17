Главная Новости
17 октября • обновлено в 03:51
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

"Ого, возбуждает": "русская Кардашьян" восхитила поклонников полуобнаженными фото

235 Читать материал на украинском

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", восхитила сеть пикантными фото.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в крохотном бикини, демонстрируя пышные формы.

Анастасия Квитко

Анастасия Квитко

Фото из Instagram

Анастасия Квитко в откровенном купальнике

Анастасия Квитко в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Анастасия Квитко продемонстрировала пышные формы

Анастасия Квитко продемонстрировала пышные формы

Фото из Instagram

Новости
"Секс!" Седокова завела сеть соблазнительным фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Квитко. Они оставили много лестных комментариев.

"Настя, ты как сказочная принцесса","Такая красивая", "Удивительная поза", "Ого, такая сексуальная. Возбуждает", — написали люди.

"Ого, возбуждает": "русская Кардашьян" восхитила поклонников полуобнаженными фото
"Ого, возбуждает": "русская Кардашьян" восхитила поклонников полуобнаженными фото
"Ого, возбуждает": "русская Кардашьян" восхитила поклонников полуобнаженными фото
"Ого, возбуждает": "русская Кардашьян" восхитила поклонников полуобнаженными фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анастасии Квитко, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Анастасия Квитко сексуально позирует на камеру

Анастасия Квитко сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Анастасия Квитко в откровенном купальнике

Анастасия Квитко в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Анастасия Квитко оголила грудь

Анастасия Квитко оголила грудь

Фото из Instagram

Анастасия Квитко в пикантном наряде

Анастасия Квитко в пикантном наряде

Фото из Instagram

Анастасия Квитко продемонстрировала "пятую точку"

Анастасия Квитко продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Анастасия Квитко засветила пышную грудь

Анастасия Квитко засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Анастасия Квитко сексуально позирует на камеру

Анастасия Квитко сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Анастасия Квитко
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel