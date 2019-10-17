"Ого, возбуждает": "русская Кардашьян" восхитила поклонников полуобнаженными фото

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", восхитила сеть пикантными фото.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в крохотном бикини, демонстрируя пышные формы.

Анастасия Квитко Фото из Instagram

Анастасия Квитко в откровенном купальнике Фото из Instagram

Анастасия Квитко продемонстрировала пышные формы Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Квитко. Они оставили много лестных комментариев.

"Настя, ты как сказочная принцесса","Такая красивая", "Удивительная поза", "Ого, такая сексуальная. Возбуждает", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анастасии Квитко, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Анастасия Квитко сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анастасия Квитко в откровенном купальнике Фото из Instagram

Анастасия Квитко оголила грудь Фото из Instagram

Анастасия Квитко в пикантном наряде Фото из Instagram

Анастасия Квитко продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Анастасия Квитко засветила пышную грудь Фото из Instagram

Анастасия Квитко сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

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