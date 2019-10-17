"Ого, возбуждает": "русская Кардашьян" восхитила поклонников полуобнаженными фото

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", восхитила сеть пикантными фото.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в крохотном бикини, демонстрируя пышные формы.
Анастасия Квитко
Фото из Instagram
Анастасия Квитко в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Анастасия Квитко продемонстрировала пышные формы
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Квитко. Они оставили много лестных комментариев.
"Настя, ты как сказочная принцесса","Такая красивая", "Удивительная поза", "Ого, такая сексуальная. Возбуждает", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анастасии Квитко, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Анастасия Квитко сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анастасия Квитко в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Анастасия Квитко оголила грудь
Фото из Instagram
Анастасия Квитко в пикантном наряде
Фото из Instagram
Анастасия Квитко продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анастасия Квитко засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Анастасия Квитко сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram