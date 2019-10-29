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29 октября • обновлено в 02:32
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"Русская Кардашьян" сверкнула грудью в откровенном купальнике

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Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников новыми пикантными снимками. На них она позировала в крохотном черном купальнике, который едва прикрывал ее пышные формы.

Снимки девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

'Русская Кардашьян' сверкнула грудью в откровенном купальнике
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1 or 2? Swimsuit @prettylittlething 💜

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

Отметим, девушка часто радует своих поклонников откровенными фото.

Swimsuit @fashionnova @fashionnovamen Ad

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

1 or 2?😉 Swimsuit @revolve 💜

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

@fashionnova 🖤 @fashionnovamen ad

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

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