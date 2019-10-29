'Русская Кардашьян' сверкнула грудью в откровенном купальнике

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", порадовала поклонников новыми пикантными снимками. На них она позировала в крохотном черном купальнике, который едва прикрывал ее пышные формы.

Снимки девушка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Отметим, девушка часто радует своих поклонников откровенными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

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