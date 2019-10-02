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2 октября • обновлено в 14:00
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/ Красота

"Русская Кардашьян" показала огромную грудь: пикантное фото

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Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, засветив огромную грудь.

"Будьте соблазнительными, любящими и самими собой настолько, что мир просто не сможет пройти мимо вас", — написала Квитко.

Анастасия Квитко

Анастасия Квитко

Фото из Instagram

Анастасия Квитко засветила огромную грудь

Анастасия Квитко засветила огромную грудь

Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от публикации звезды. Они заявили, что Анастасия просто идеальная.

"Она идеальная", "У тебя очень красивое тело", "Выглядишь так горячо", "Красота то какая, держите меня", "Сладкая девочкая", — написали люди.

"Русская Кардашьян" показала огромную грудь: пикантное фото
"Русская Кардашьян" показала огромную грудь: пикантное фото
"Русская Кардашьян" показала огромную грудь: пикантное фото
"Русская Кардашьян" показала огромную грудь: пикантное фото
"Русская Кардашьян" показала огромную грудь: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анастасии Квитко, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Анастасия Квитко сексуально позирует на камеру

Анастасия Квитко сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Анастасия Квитко продемонстрировала "пятую точку"

Анастасия Квитко продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Анастасия Квитко в откровенном наряде

Анастасия Квитко в откровенном наряде

Фото из Instagram

Соблазнительная Анастасия Квитко

Соблазнительная Анастасия Квитко

Фото из Instagram

Анастасия Квитко оголила грудь

Анастасия Квитко оголила грудь

Фото из Instagram

Анастасия Квитко откровенно позирует на камеру

Анастасия Квитко откровенно позирует на камеру

Фото из Instagram

Анастасия Квитко продемонстрировала "пятую точку"

Анастасия Квитко продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Анастасия Квитко
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