"Русская Кардашьян" показала огромную грудь: пикантное фото

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ называют "русской Ким Кардашьян", поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, засветив огромную грудь.

"Будьте соблазнительными, любящими и самими собой настолько, что мир просто не сможет пройти мимо вас", — написала Квитко.

Анастасия Квитко Фото из Instagram

Анастасия Квитко засветила огромную грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от публикации звезды. Они заявили, что Анастасия просто идеальная.

"Она идеальная", "У тебя очень красивое тело", "Выглядишь так горячо", "Красота то какая, держите меня", "Сладкая девочкая", — написали люди.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Квитко попалась на фотошопе. Так, модель подловили на пляже в откровенном купальнике и, как выяснилось, ее идеальная фигура — отредактированная ложь.

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