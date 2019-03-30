Российская телезвезда засветила огромную грудь: пикантное фото

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников пикантным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Анфиса позировала в шелковой ночнушке с глубоким вырезом, засветив таким образом грудь.
"Как я уже писала, в Абу-Даби наела я щек. Питалась, как всегда, правильно, но много. Вернувшись в Москву на несколько дней, решила в короткие сроки прийти в удобную для себя форму. Несколько дней активной аэробной нагрузки и спортивное питание мне помогут в этом", — написала Чехова.
Когда встаёшь в 5 утра... рождественская ночь, прямо скажем, под угрозой🤦🏻♀️ Но мне очень приятно было, в ответ на мой предыдущий пост, получить столько приглашений от семей, присоединиться к их рождественскому ужину 😍☺️🙏🏻 С моими подписчиками я и на Аляске, если что, не пропаду! #ванкувер #christmasinvancouver В эту рождественскую ночь меня согревают заветные слова на кольце и серёжках @guzema_jewelry ❤️ Прочитать эту надпись можно только в отражении зеркала😉
Как я уже писала, в Абу-Даби наела я щёк. Питалась как всегда правильно, но много🤦🏻♀️ Вернувшись в Москву на несколько дней, впереди еще поездки🙈 решила ударно в короткие сроки прийти в удобную для меня форму. Несколько дней активной аэробной нагрузки и спортивное питание👌🏼 А лучшая доставка сбалансированного, здорового питания, для людей "на спорте"- это, всем известно, @level_kitchen 😋😋😋 Амбассадором и совладельцем компании является Денис Гусев, известный российский спортсмен и бодибилдер. И, кому, как не ему знать какое питание нужно для "сушки". У меня все друзья на нём сидят. Цена приемлемая. Рацион дробного многоразового питания приносят домой по утрам, сразу на два дня, с расчетом необходимого количества калорий именно для тебя! Носишь себе сумку холодильник с едой, разогреваешь и вообще голова не болит, что съесть, чтобы похудеть! Впереди меня опять ждут шведские столы и гостеприимные банкеты, так что за эти несколько дней буду основательно к ним готовиться☺️ #level_kitchen #наПП #питаниенадом
Отметим, что поклонники Анфисы пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали звезду комплиментами.
"Какая Вы красивая. Одно удовольствие на Вас смотреть", "Вы шикарно выглядите", "Какой секс", — написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова взбудоражила сеть серией горячих снимков. Знаменитость позировала перед камерой с голой грудью, едва прикрывая ее.
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