Российская телезвезда засветила огромную грудь: пикантное фото

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Анфиса позировала в шелковой ночнушке с глубоким вырезом, засветив таким образом грудь.

"Как я уже писала, в Абу-Даби наела я щек. Питалась, как всегда, правильно, но много. Вернувшись в Москву на несколько дней, решила в короткие сроки прийти в удобную для себя форму. Несколько дней активной аэробной нагрузки и спортивное питание мне помогут в этом", — написала Чехова.

Отметим, что поклонники Анфисы пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали звезду комплиментами.

"Какая Вы красивая. Одно удовольствие на Вас смотреть", "Вы шикарно выглядите", "Какой секс", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова взбудоражила сеть серией горячих снимков. Знаменитость позировала перед камерой с голой грудью, едва прикрывая ее.

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