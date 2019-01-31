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/Красота

Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге

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Российская певица, солистка группы "А-Студио" Кети Топурия поделилась с поклонниками пикантным фото с отдыха на Бали.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала практически обнаженной, прикрывшись термическим одеялом.

"Долго думала, как подписать фотографию, но решила что подпишите ее вы", — написала Кети.

Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге

Кети Топурия

Фото: instagram/keti_one_official

Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге

Кети Топурия

Фото: instagram/keti_one_official

Новости
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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Топурию комплиментами.

"Кети, не важно, в дорогой одежде или фольге, с мокрыми волосами или с укладкой — ты всегда восхитительна. Королева", — написал один из пользователей сети.

Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге
Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге
Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге
Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге
Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге
Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге
Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге

Кети Топурия

Фото: instagram/keti_one_official

Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге

Кети Топурия

Фото: instagram/keti_one_official

Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге

Кети Топурия

Фото: instagram/keti_one_official

Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге

Кети Топурия

Фото: instagram/keti_one_official

Российская певица поделилась обнаженным фото: сеть в восторге

Кети Топурия

Фото: instagram/keti_one_official

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, бывшая участница группы Nikita и звезда проекта "Танці з зірками" Анастасия Кумейко (Dj Nana) поделилась очередными откровенными снимками. Так, на одном из них она позировала в черном купальнике, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.

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Персона
Кети Топурия
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