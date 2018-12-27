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''Роскошная женщина'': дочь Абрамовича показала пышные формы

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23-летняя София Абрамович, дочка миллиардера Романа Абрамовича, показала новые откровенные снимки. Так, девушка недавно отправилась отдыхать на Мальдивы и начала радовать своих поклонников снимками в купальниках.

Пользователям сети понравились фото, они назвали Абрамович "роскошной женщиной". Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.

''Роскошная женщина'': дочь Абрамовича показала пышные формы

instagram.com/sofiaabramov1ch

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Публикация от София Абрамович (@sofiaabramov1ch)

В сети заявили, что Абрамович прекрасно выглядит.

''Роскошная женщина'': дочь Абрамовича показала пышные формы

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова выложила в сеть фото своей пышной груди в бюстгалтере. При этом она сопроводила фотографию стихом собственного сочинения.

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Ruhaba Vitaliy
Ruhaba Vitaliy
жирна корова
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Satin Rik
Satin Rik
Ruhaba Vitaliy, Що вже зателефонували від Абрамовича? ))
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Ruhaba Vitaliy
Ruhaba Vitaliy
Ruhaba Vitaliy, соррі, перша емоція була не правильна і некорректна, я б хотів видалити цей коментар, але не знаю як!
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