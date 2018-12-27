''Роскошная женщина'': дочь Абрамовича показала пышные формы

23-летняя София Абрамович, дочка миллиардера Романа Абрамовича, показала новые откровенные снимки. Так, девушка недавно отправилась отдыхать на Мальдивы и начала радовать своих поклонников снимками в купальниках.
Пользователям сети понравились фото, они назвали Абрамович "роскошной женщиной". Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.
instagram.com/sofiaabramov1ch
В сети заявили, что Абрамович прекрасно выглядит.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова выложила в сеть фото своей пышной груди в бюстгалтере. При этом она сопроводила фотографию стихом собственного сочинения.