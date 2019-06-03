Рианна похвасталась эротической фотосессией в прозрачном белье: горячие фото

Популярная американская поп-певица Рианна взбудоражила поклонников серией эротических снимков.
Эпатажная звезда, которая достаточно часто балует фанатов откровенными нарядами, засветила аппетитные формы в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage x Fenty.
Она сама его рекламировала, чем привлекла внимание публики и потенциальных покупателей, ведь кадры получились очень горячими.
В частности, Рианна продемонстрировала прозрачное кружевное белье неонового цвета, которого дополнило образ соблазнительными чулками.
Также она примерила телесный комплект, который буквально сливался с цветом ее кожи, создавая эффект наготы.
Как сообщал OBOZREVATEL, Рианна уже рекламировала белье собственного бренда. В марте она взбудоражила поклонников серией откровенных фотографий. Тогда певица позировала в совершенно прозрачном нижнем белье, через которое просвечивалась грудь.
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