Реперка увеличила ягодицы и умерла: в чем причина

43-летняя бразильская рэп-исполнительница Фернандо Родригес, известная как Mc Atrevida, умерла после неудачной операции по увеличению ягодиц.

Певица перенесла процедуру липолифтинг в одной из клиник Рио-де-Жанейро, во время которой врачи перекачали ей лишний жир со спины в ягодицы, сообщает издание Daily Mail.

За операцию Родригес заплатила 580 долларов. Через два дня после после процедуры рэперша почувствовала невыносимую боль в спине. Скорая доставила женщину в реанимационное отделение одной из больниц Рио-де-Жанейро.

Mc Atrevida умерла после неудачной операции Naijalog

Через сутки певица умерла. По словам медиков, это произошло из-за сепсиса. Во время эстетической процедуры пластический хирург смешал жир с "чужеродной субстанцией". Позже выяснилось, что несколько месяцев назад клиника была лишена лицензии. Но она продолжала работать, несмотря на запрет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 25-летняя индийская модель и блогерша Шилпа Сетхи сделала операцию по увеличению ягодиц, из-за чего полгода не могла сидеть.