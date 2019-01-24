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''Разврат, позор, вульгарщина'': голая Асмус дерзко осадила хейтеров

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Российская актриса, супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус дерзко ответила хейтерам, которые накануне раскритиковали ее пикантные фото.

Так, в ответ на нападки в сети, Кристина опубликовала фото, где изображена топлес, а также добавила к нему подборку ярких хештегов. Среди них – "разврат, позор, вульгарщина", "ты ж мать, твою мать", "что скажет муж" и другие. Пост Асмус опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники актрисы бурно отреагировали на публикацию. Некоторые поддержали ее и посмеялись с ненавистников и злопыхателей, другие же, в свою очередь, продолжили критиковать артистку за откровенные снимки, которые, якобы, не соответствуют ее прежнему имиджу.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Скриншот из Instagram

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"Думала вы скромнее. Теперь Чистякову-Ионову напоминаете (певица Глюкоза)", – отметили пользователи.

"Прекрасное чувство юмора! Хештеги – огонь! А критику от безумных людей не слушайте", – посоветовали фанаты.

''Разврат, позор, вульгарщина'': голая Асмус дерзко осадила хейтеров

''Разврат, позор, вульгарщина'': голая Асмус дерзко осадила хейтеров

''Разврат, позор, вульгарщина'': голая Асмус дерзко осадила хейтеров

''Разврат, позор, вульгарщина'': голая Асмус дерзко осадила хейтеров

''Разврат, позор, вульгарщина'': голая Асмус дерзко осадила хейтеров

''Разврат, позор, вульгарщина'': голая Асмус дерзко осадила хейтеров

''Разврат, позор, вульгарщина'': голая Асмус дерзко осадила хейтеров

''Разврат, позор, вульгарщина'': голая Асмус дерзко осадила хейтеров

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Кристина Асмус

Кристина Асмус

Скриншот из Instagram

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Скриншот из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Кристина Асмус вместе с мужем Гариком Харламовым отправились отдыхать на Мальдивы. Актриса несколько раз публиковала свои откровенные фото, за что нарывалась на жесткую критику со стороны пользователей сети.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Кристина АсмусИгорь ХарламовГарик ХарламовГарик Бульдог Харламов
Теги
шоу-бизнесНовости России
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