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15 ноября • обновлено в 02:24
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Ратаковски завела сеть голой грудью без лифчика: пикантные кадры

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Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски восхитила поклонников откровенными фото.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото в черном костюме на голое тело, продемонстрировав пышную грудь без белья.

Таким образом она разрекламировала новый комплект одежды ее собственного бренда Inamorata. Он состоит из коротенькой юбки и классического пиджака. Костюмы Ратаковски выпускает в трех цветах: черный, голубой и бежевый с розовым оттенком.

Ратаковски сверкнула голой грудью

Ратаковски сверкнула голой грудью

instagram/emrata

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Поклонники были в восторге от роскошной фигуры Эмили, которую модель при любом случае демонстрирует во всей красе. "Превосходно", "Боже мой", "Такая милая, моя королева", – написали в комментариях.

Ратаковски в пиджаке на голое тело

Ратаковски в пиджаке на голое тело

instagram/emrata

Ратаковски с голой грудью разрекламировала костюм

Ратаковски с голой грудью разрекламировала костюм

instagram/emrata

Ратаковски в костюме на голое тело

Ратаковски в костюме на голое тело

instagram/emrata

Ратаковски без лифчика

Ратаковски без лифчика

instagram/emrata

Ратаковски завела сеть голой грудью без лифчика: пикантные кадры
Ратаковски завела сеть голой грудью без лифчика: пикантные кадры
Ратаковски завела сеть голой грудью без лифчика: пикантные кадры

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме этой же линии, взбудоражив поклонников голым телом.

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Персона
Эмили Ратаковски
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота
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