Ратаковски завела сеть голой грудью без лифчика: пикантные кадры

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски восхитила поклонников откровенными фото.
Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото в черном костюме на голое тело, продемонстрировав пышную грудь без белья.
Таким образом она разрекламировала новый комплект одежды ее собственного бренда Inamorata. Он состоит из коротенькой юбки и классического пиджака. Костюмы Ратаковски выпускает в трех цветах: черный, голубой и бежевый с розовым оттенком.
Ратаковски сверкнула голой грудью
instagram/emrata
Поклонники были в восторге от роскошной фигуры Эмили, которую модель при любом случае демонстрирует во всей красе. "Превосходно", "Боже мой", "Такая милая, моя королева", – написали в комментариях.
Ратаковски в пиджаке на голое тело
instagram/emrata
Ратаковски с голой грудью разрекламировала костюм
instagram/emrata
Ратаковски в костюме на голое тело
instagram/emrata
Ратаковски без лифчика
instagram/emrata
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме этой же линии, взбудоражив поклонников голым телом.
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