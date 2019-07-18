Ратаковски выставила напоказ голые ягодицы: пикантные кадры

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски, завела сеть новой пикантной фотосессией.
Она опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на который демонстрирует упругие ягодицы в откровенном купальнике.
"Перчинку" к образу добавил экстремально короткий свитшот, который едва прикрывает грудь красавицы. Что примечательно, с Ратаковски снималась ее собака Коломбо. Питомец старался во всем соответствовать хозяйке и тоже старательно позировал перед камерой.
Эмили Ратаковски и пес Коломбо
instagram/emrata
В частности, модель продемонстрировала несколько ракурсов, на каждый из которых животное определенным образом реагировало.
"На что смотришь, Коломбо", – подписала модель под одним из снимков, акцентировав внимание поклонников на коронном "виде сзади".
Коломбо внимательно следит за движениями Эмили
instagram/emrata
Эмили позирует в бикини вместе с псом
instagram/emrata
Эмили Ратаковски
instagram/emrata
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски полностью обнажилась перед камерой, показав поклонникам загар, приобретенный во время отпуска.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!