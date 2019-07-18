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Ратаковски выставила напоказ голые ягодицы: пикантные кадры

1.7т Читать материал на украинском

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски, завела сеть новой пикантной фотосессией.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на который демонстрирует упругие ягодицы в откровенном купальнике.

"Перчинку" к образу добавил экстремально короткий свитшот, который едва прикрывает грудь красавицы. Что примечательно, с Ратаковски снималась ее собака Коломбо. Питомец старался во всем соответствовать хозяйке и тоже старательно позировал перед камерой.

Эмили Ратаковски и пес Коломбо

Эмили Ратаковски и пес Коломбо

instagram/emrata

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В частности, модель продемонстрировала несколько ракурсов, на каждый из которых животное определенным образом реагировало.

"На что смотришь, Коломбо", – подписала модель под одним из снимков, акцентировав внимание поклонников на коронном "виде сзади".

Коломбо внимательно следит за движениями Эмили

Коломбо внимательно следит за движениями Эмили

instagram/emrata

Эмили позирует в бикини вместе с псом

Эмили позирует в бикини вместе с псом

instagram/emrata

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски полностью обнажилась перед камерой, показав поклонникам загар, приобретенный во время отпуска.

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Персона
Эмили Ратаковски
Теги
шоу-бизнес фотосессия Красота
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