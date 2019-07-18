Ратаковски выставила напоказ голые ягодицы: пикантные кадры

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски, завела сеть новой пикантной фотосессией.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на который демонстрирует упругие ягодицы в откровенном купальнике.

"Перчинку" к образу добавил экстремально короткий свитшот, который едва прикрывает грудь красавицы. Что примечательно, с Ратаковски снималась ее собака Коломбо. Питомец старался во всем соответствовать хозяйке и тоже старательно позировал перед камерой.

Эмили Ратаковски и пес Коломбо instagram/emrata

В частности, модель продемонстрировала несколько ракурсов, на каждый из которых животное определенным образом реагировало.

"На что смотришь, Коломбо", – подписала модель под одним из снимков, акцентировав внимание поклонников на коронном "виде сзади".

Коломбо внимательно следит за движениями Эмили instagram/emrata

Эмили позирует в бикини вместе с псом instagram/emrata

Эмили Ратаковски instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски полностью обнажилась перед камерой, показав поклонникам загар, приобретенный во время отпуска.

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