Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски вновь поделилась с поклонниками горячим снимком.
Так, на своей странице в Instagram модель опубликовала фото в голубом костюме, который надела на голое тело. Сквозь расстегнутый пиджак была видна пышная голая грудь Ратаковски.
В комментариях подписчики уже традиционно засыпали звезду комплиментами.
"Потрясающе", "Просто великолепно", Очень сексуально", "Какая красотка", - писали пользователи.
Эмили часто радует своих подписчиков горячими кадрами. Какие еще снимки супермодель публиковала на своей странице.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.
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