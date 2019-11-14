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14 ноября • обновлено в 07:58
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/ Красота

Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

2.2т
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Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски вновь поделилась с поклонниками горячим снимком.

Так, на своей странице в Instagram модель опубликовала фото в голубом костюме, который надела на голое тело. Сквозь расстегнутый пиджак была видна пышная голая грудь Ратаковски.

Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Instagram

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В комментариях подписчики уже традиционно засыпали звезду комплиментами.

"Потрясающе", "Просто великолепно", Очень сексуально", "Какая красотка", - писали пользователи.

Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Instagram

Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Instagram

Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Instagram

Эмили часто радует своих подписчиков горячими кадрами. Какие еще снимки супермодель публиковала на своей странице.

Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Instagram

Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Instagram

Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Instagram

Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Instagram

Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Instagram

Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
Эмили Ратаковски
Место
США
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Гоша Злой
Гоша Злой
шо, опять?
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