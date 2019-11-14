Ратаковски выставила напоказ голую грудь: горячие фото модели

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски вновь поделилась с поклонниками горячим снимком.

Так, на своей странице в Instagram модель опубликовала фото в голубом костюме, который надела на голое тело. Сквозь расстегнутый пиджак была видна пышная голая грудь Ратаковски.

Instagram

В комментариях подписчики уже традиционно засыпали звезду комплиментами.

"Потрясающе", "Просто великолепно", Очень сексуально", "Какая красотка", - писали пользователи.

Instagram

Instagram

Instagram

Эмили часто радует своих подписчиков горячими кадрами. Какие еще снимки супермодель публиковала на своей странице.

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал