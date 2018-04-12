Ратаковски в латексном костюме похвасталась пикантным видео

Американская супермодель Эмили Ратаковски в очередной раз похвасталась своей соблазнительной фигурой перед фанатами, показав им пикантное видео.

26-летняя модель позировала в сексуальном облегающем костюме из ткани, напоминающей латекс. Короткое видео звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На ролике девушка показывает соблазнительные формы, подчеркнув их нарядом с интересным принтом. Особое внимание поклонников привлекла "пятая точка" Ратаковски, на которой она и сделала акцент.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 10 Апр 2018 в 3:21 PDT

Новости Ратаковски поделилась обнаженным фото с мужем

Менее чем за сутки видео с Эмили Ратаковски посмотрели свыше 3,5 миллионов пользователей. Также фанаты смелой модели оставили под ее постом почти 6 тысяч комментариев с комплиментами.

Как сообщал "Обозреватель", американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась со своими фанатами серией смелых фотографий в белье собственной марки.